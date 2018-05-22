Выпуск новостей за 22:00: Отравление алкоголем в Борисполе. Коррупция в футболе
В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 22:00 – в Борисполе шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом. Как тренеры, арбитры и даже президенты футбольных клубов нагревали руки на договорных матчах.
Также в выпуске:
В Киеве и других городах Украины состоялась акция в поддержку политзаключенных в России – режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко.
Очередное массовое отравление детей в школе зафиксировали в Харькове.
В Украине стартовало Внешнее независимое оценивание. Сегодня ученики сдали тест по математике.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии