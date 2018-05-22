Выпуск новостей за 22:00: Отравление алкоголем в Борисполе. Коррупция в футболе

В выпуске новостей за 22 мая по состоянию на 22:00 – в Борисполе шесть человек погибли от отравления метиловым спиртом. Как тренеры, арбитры и даже президенты футбольных клубов нагревали руки на договорных матчах.

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