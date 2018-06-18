Выпуск новостей за 22:00: Победа Украины на олимпиаде гениев. Задержание активистов в Москве

В выпуске новостей за 18 июня,по состоянию на 22:00 – Украинские школьники вернулись с олимпиады гениев в Америке с золотом и бронзой. Юные гении пока остаются в Украине, но иностранные приглашения не исключают. Активистов, в Москве раздававших листовки в поддержку Сенцова, задержали. Это, в частности, актеры московского объединения "Театр.док".

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