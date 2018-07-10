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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 22:00: Подозрение лидеру С14. Очнулся отравленный "Новичком" британец

Выпуск новостей 23 Читати новину українською

В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 22:00 – лидеру общественной организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении в разгоне лагеря ромов на столичной Лысой Горе. Сейчас готовят представление об избрании ему меры пресечения. Британец Чарли Роули, который отравился российским боевым токсином "Новичок", очнулся.

Также в выпуске:

Кабинет Министров Украины хочет ввести уголовную ответственность за контрабанду.

В киевском метро избили дубинкой пассажира.

Facebook начал блокировать аккаунты украинских пользователей, которые поставили низкую оценку на официальной странице FIFA.

Теги: Новости Киева отравление Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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