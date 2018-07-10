Выпуск новостей за 22:00: Подозрение лидеру С14. Очнулся отравленный "Новичком" британец
В выпуске новостей за 10 июля по состоянию на 22:00 – лидеру общественной организации С14 Сергею Мазуру объявили о подозрении в разгоне лагеря ромов на столичной Лысой Горе. Сейчас готовят представление об избрании ему меры пресечения. Британец Чарли Роули, который отравился российским боевым токсином "Новичок", очнулся.
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Источник: 24 канал
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