Выпуск новостей за 22:00: Погибший полицейский в Киеве. Шторм в Таиланде

В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 22:00 – в Киеве нашли мертвого мужчину в автомобиле, произошло это в Шевченковском районе Киева. Следователи выяснили: убитый – 41-летний Дмитрий Глушак, у него два пулевых ранения, он возглавлял аппарат Киевской полиции. В Таиланде из-за шторма утонули две лодки, 53 человека пропали без вести.

Также в выпуске: Верховная Рада провалила обновление ЦИК. В Ивано-Франковске упал балкон с 87-летней пенсионеркой. К Сенцову впервые за 4 года допустили сестру.