Выпуск новостей за 22:00: Погибший полицейский в Киеве. Шторм в Таиланде

Выпуск новостей за 22:00: Погибший полицейский в Киеве. Шторм в ТаиландеВыпуск новостей 39 Читати новину українською
В выпуске новостей за 5 июля по состоянию на 22:00 – в Киеве нашли мертвого мужчину в автомобиле, произошло это в Шевченковском районе Киева. Следователи выяснили: убитый – 41-летний Дмитрий Глушак, у него два пулевых ранения, он возглавлял аппарат Киевской полиции. В Таиланде из-за шторма утонули две лодки, 53 человека пропали без вести.
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Источник: 24 канал
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