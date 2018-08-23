Выпуск новостей за 22:00: Потери на фронте. Недовольство Москвы из-за поддержки США Украины

Выпуск новостей за 23 августа по состоянию на 22:00 – на Донбассе за сутки пятеро погибших и семеро раненых. Там резко обострилась ситуация. Спецпредставитель США Курт Волкер играет на киевской половине поля, так считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По мнению чиновника, американцы пытаются любой ценой сохранить свое влияние на Украину, что позволит давить на Россию.

Также в выпуске: Отмена формулы "Роттердам+". Скандал из-за пандуса в Харькове. Кровавый теракт в Париже.