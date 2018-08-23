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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27
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ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27

Выпуск новостей за 22:00: Потери на фронте. Недовольство Москвы из-за поддержки США Украины

Выпуск новостей 35 Читати новину українською

Выпуск новостей за 23 августа по состоянию на 22:00 – на Донбассе за сутки пятеро погибших и семеро раненых. Там резко обострилась ситуация. Спецпредставитель США Курт Волкер играет на киевской половине поля, так считает заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. По мнению чиновника, американцы пытаются любой ценой сохранить свое влияние на Украину, что позволит давить на Россию.

Также в выпуске:

Отмена формулы "Роттердам+".

Скандал из-за пандуса в Харькове.

Кровавый теракт в Париже.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости США Жертвы Украина – Россия Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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