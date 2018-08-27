Выпуск новостей за 22:00: Пожар возле Новгородского. 1 млрд евро помощи от ЕС

В выпуске новостей за 27 августа по состоянию на 22:00 – на фронте ранено одного украинского военного, боевики 7 раз поливали огнем украинские позиции , а в Новгородском враг поджег поля, пламя уже вплотную приблизилось к позициям ВСУ, и потушить его боевики не дают. Евросоюз и Украина согласовали условия предоставления 1 миллиарда евро макрофинансовой помощи.

Также в выпуске: В Киеве на Печерске прорвало теплотрассу. Разгон протеста в Молдове. Задержание организатора секс-туров для иностранцев в Днепре.