Выпуск новостей за 22:00: Причастность беркутовцев к убийствам на Майдане. Встреча с Сенцовым

Выпуск новостей за 22:00: Причастность беркутовцев к убийствам на Майдане. Встреча с СенцовымВыпуск новостей 12 Читати новину українською
В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 22:00 – Героя Небесной Сотни застрелил беркутовец, впервые причастность бойцов спецподразделения к убийствам на Майдане доказал суд. Омбудсвумен Денисова продолжает добиваться встречи с Сенцовым, а Москалькова едет на свидание с Вышинским.
Также в выпуске:
Законопроект о нацбезопасности.
Платный въезд в центр Киева.
Ночные бои в Донбассе.
Источник: 24 канал
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