Выпуск новостей за 22:00: Причастность беркутовцев к убийствам на Майдане. Встреча с Сенцовым

В выпуске новостей за 21 июня по состоянию на 22:00 – Героя Небесной Сотни застрелил беркутовец, впервые причастность бойцов спецподразделения к убийствам на Майдане доказал суд. Омбудсвумен Денисова продолжает добиваться встречи с Сенцовым, а Москалькова едет на свидание с Вышинским.

Также в выпуске: Законопроект о нацбезопасности. Платный въезд в центр Киева. Ночные бои в Донбассе.