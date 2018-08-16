Выпуск новостей за 22:00: Просьба заключенных россиян к Путину. В Одессе детей облили кислотой

В выпуске новостей за 16 августа по состоянию на 22:00 – их уже 22, заключенные в Украине россияне просят Путина обменять их на украинских пленников в России, об этом сообщила украинская омбудсмен Людмила Денисова. Накануне в Одессе мужчина брызнул кислотой в детей, ибо шумели под окнами, мальчик с ожогами попал в больницу.

Также в выпуске: Ожидания приговора Манафорту. Киев приходит в себя после урагана. Беспорядки в суде над Януковичем.