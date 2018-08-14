Выпуск новостей за 22:00: Проверка наркологического центра. Победа "Динамо"
В выпуске новостей за 14 августа на 22:00 – под Киевом обнаружили реабилитационный центр, в котором насильно удерживали людей. Наряду с нарко- и алкозависимыми нашли вполне здоровых: двух 14-летних девушек и 80-летнюю женщину. Проверку устроили накануне и работу центра должны были прекратить, но люди еще там. Сегодняшний матч в Киеве с чешской "Славией" завершился со счетом 2: 0 в пользу киевлян
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Источник: 24 канал
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