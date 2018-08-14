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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 22:00: Проверка наркологического центра. Победа "Динамо"

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 14 августа на 22:00 – под Киевом обнаружили реабилитационный центр, в котором насильно удерживали людей. Наряду с нарко- и алкозависимыми нашли вполне здоровых: двух 14-летних девушек и 80-летнюю женщину. Проверку устроили накануне и работу центра должны были прекратить, но люди еще там. Сегодняшний матч в Киеве с чешской "Славией" завершился со счетом 2: 0 в пользу киевлян

Также в выпуске:

В Италии рухнул автомобильный мост.

Пока антикоррупционного прокурора охраняет 8 охранников, у активистов, на которых покушались, забирают охрану.

МВФ дал надежду: Украина сможет получить 2 миллиарда долларов финансовой помощи.

Теги: Новости Киева Наркотики Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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