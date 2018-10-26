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      ОЛЕГ СЕНЦОВ НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ
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      Выпуск новостей за 22:00: Рассылка взрывчатки в США. Денежные связи Британии и России

      Выпуск новостей 51 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 22:00 – ФБР задержало подозреваемого в массовой рассылке взрывчатки в США, им оказался 56-летний житель Флориды, мужчину схватили во время спецоперации в магазине запчастей в городе Плантейшн. Издание The Times выяснило, кто из членов Палаты лордов получает деньги в российских компаниях и как они их отрабатывают на родном туманном Альбионе.

      Также в выпуске:

      На фронте не спокойно, одного украинского военного ранили, боевики трижды открывали огонь.

      Преступники три месяца держали почти три десятка вьетнамцев в подвале в деревне Глеваха на Киевщине.

      Как работает миссия ОБСЕ на Донбассе.

       

      Теги: Новости России Новости США Деньги Великобритания Посылки с бомбами в США Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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      Новости за 26 октября
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