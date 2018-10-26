Выпуск новостей за 22:00: Рассылка взрывчатки в США. Денежные связи Британии и России
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 22:00 – ФБР задержало подозреваемого в массовой рассылке взрывчатки в США, им оказался 56-летний житель Флориды, мужчину схватили во время спецоперации в магазине запчастей в городе Плантейшн. Издание The Times выяснило, кто из членов Палаты лордов получает деньги в российских компаниях и как они их отрабатывают на родном туманном Альбионе.
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Источник: 24 канал
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