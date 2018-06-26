Выпуск новостей за 22:00: Размораживание состояния министра Януковича. Скульптура о пытках

Выпуск новостей за 22:00: Размораживание состояния министра Януковича. Скульптура о пыткахВыпуск новостей 16 Читати новину українською
Выпуск новостей за 26 июня по состоянию на 22:00 – суд разморозил состояние экс-министра финансов Януковича Юрия Колобова. В перечень имущества, которое ранее было арестовано, входят дом площадью более 500 квадратных метров, два земельных участка в Козине и деньги на четырех банковских счетах. В центре Киева появилась необычная инсталляция – огромный черный спрут.
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Источник: 24 канал
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