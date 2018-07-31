08:32
1 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 18°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Попрошайка Кадыров. Блендер от Путина.
Вєсті Кремля
22:18, 31 июля
Вести.UA. Актерские таланты Ляшко. Президентский деликатес от Добкина
Вєсті.UA
20:49, 31 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
УБИЙСТВО ВИТАЛИЯ ОЛЕШКО "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ

Выпуск новостей за 22:00: Разрисованная электричка. Обливание кислотой в Херсоне

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 22:00 – в Киеве группа молодых людей на ходу остановила электричку, чтобы ее разрисовать. Они забросали машиниста камнями, а пассажирам запретили выходить. В Херсоне облили кислотой советницу городского главы и антипутинскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске:

В Харьковской области вблизи военной части нашли мертвым военного.

Виталия Олешко, который на фронте имел позывной "Сармат" убили в самом центре Бердянска днем на глазах у жены.

Теги: Транспорт Новости Киева Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук