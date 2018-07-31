Выпуск новостей за 22:00: Разрисованная электричка. Обливание кислотой в Херсоне
В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 22:00 – в Киеве группа молодых людей на ходу остановила электричку, чтобы ее разрисовать. Они забросали машиниста камнями, а пассажирам запретили выходить. В Херсоне облили кислотой советницу городского главы и антипутинскую активистку Екатерину Гандзюк.
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Источник: 24 канал
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