Выпуск новостей за 22:00: Разрисованная электричка. Обливание кислотой в Херсоне

В выпуске новостей за 31 июля по состоянию на 22:00 – в Киеве группа молодых людей на ходу остановила электричку, чтобы ее разрисовать. Они забросали машиниста камнями, а пассажирам запретили выходить. В Херсоне облили кислотой советницу городского главы и антипутинскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске: В Харьковской области вблизи военной части нашли мертвым военного.



Виталия Олешко, который на фронте имел позывной "Сармат" убили в самом центре Бердянска днем на глазах у жены.