Выпуск новостей за 22:00: Реакция Зеленского и Порошенко на результаты. Украинцы в США

В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский поблагодарил всех, а Петр Порошенко сказал, что готов признать поражение и даже позвонить сопернику. Украинцы имели возможность проголосовать в 72 странах мира. Большинство зарубежных участков уже закрылись. Голосование продолжается только в Соединенных Штатах.

Также в выпуске: Результаты подсчетов социологов.

Источник: 24 канал