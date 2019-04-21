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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      Выпуск новостей за 22:00: Реакция Зеленского и Порошенко на результаты. Украинцы в США

      Выпуск новостей 141 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 21 апреля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский поблагодарил всех, а Петр Порошенко сказал, что готов признать поражение и даже позвонить сопернику. Украинцы имели возможность проголосовать в 72 странах мира. Большинство зарубежных участков уже закрылись. Голосование продолжается только в Соединенных Штатах.

      Также в выпуске:

      Результаты подсчетов социологов.

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      Теги: Выборы Президента 2019 Петр Порошенко Владимир Зеленский Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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