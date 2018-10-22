Выпуск новостей за 22:00: Решение суда по делу о гибели Поплавской. Связи Нагорного с ФСБ
В выпуске новостей за 22 октября по состоянию на 22:00 – водителя автобуса, в котором погибла Марина Поплавская, отправили под домашний арест: таково решение суда об избрании меры пресечения. Суд взял под стражу продюсера и мецената Тимофея Нагорного как возможного российского шпиона: у прокуроров появилось больше доказательств относительно сотрудничества обвиняемого с ФСБ с 2014 года.
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Владимир Путин угрожает Украине новыми санкциями.
Медали украинцев на Играх непокоренных.
Ситуация на фронте: Майское.
Источник: 24 канал
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