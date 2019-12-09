Выпуск новостей за 22:00: Россию отстранили от олимпиад. Извержение вулкана в Новой Зеландии

В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 22:00 – Россию отстранили от всех международных спортивных соревнований на четыре года. Страна не сможет ни отправлять своих спортсменов на турниры, ни проводить их. В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В этот момент фактически в эпицентре стихии находились полсотни человек.

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