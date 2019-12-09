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      НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019 ДОПИНГ СКАНДАЛ В РОССИИ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ

      Выпуск новостей за 22:00: Россию отстранили от олимпиад. Извержение вулкана в Новой Зеландии

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 9 декабря по состоянию на 22:00 – Россию отстранили от всех международных спортивных соревнований на четыре года. Страна не сможет ни отправлять своих спортсменов на турниры, ни проводить их. В Новой Зеландии на острове Уайт-Айленд произошло извержение вулкана. В этот момент фактически в эпицентре стихии находились полсотни человек.

      Также в выпуске:

      Жертв страшной трагедии в Одессе стало больше. Ночью нашли еще два тела. Специалисты круглосуточно разгребают завалы на пепелище, ищут еще четырех пропавших без вести.

      Украинского экс-министра транспорта Николая Рудьковского в Москве приговорили к двум годам колонии за преступление 2014 года.

      Доллар продолжает падение. И с началом новой недели установил очередной почти четырехлетний антирекорд.

      Пока Путин "мирится" в Париже, российский депутат заявил о намерении присоединить Донбасс
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      Теги: Новости Украины Новая Зеландия Извержение вулкана Новости России Выпуск новостей
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