Выпуск новостей за 22:00: Сбитие ребенка на переходе. Всемирная акция в поддержку Сенцова
В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 22:00 – вечером машина сбила подростка на велосипеде, люди сразу вышли на стихийный митинг, чтобы водитель не сбежал. Выяснилось, что он управлял автомобилем, который был в составе официального кортежа. "Поставь "красную карточку Путину!" – под таким лозунгом продолжаются всемирные акции в поддержку режиссера Олега Сенцова и других заключенных России.
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Источник: 24 Канал
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