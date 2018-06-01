Выпуск новостей за 22:00: Сбитие ребенка на переходе. Всемирная акция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 1 июня по состоянию на 22:00 – вечером машина сбила подростка на велосипеде, люди сразу вышли на стихийный митинг, чтобы водитель не сбежал. Выяснилось, что он управлял автомобилем, который был в составе официального кортежа. "Поставь "красную карточку Путину!" – под таким лозунгом продолжаются всемирные акции в поддержку режиссера Олега Сенцова и других заключенных России.

Также в выпуске: Львов получил деньги на решение мусорных вопросов. Стало известно, кто заказал убийство Бабченко. Украинцы хотят, чтобы судей в Антикорпционный суд выбирали международные эксперты, – исследование.