Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Субботник после лагеря ромов
В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 22:00 – сегодня боевики открывали огонь 10 раз, а всего за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных 37 раз, 4-х бойцов ранило. Киевские активисты объявили субботник в Голосеевском парке после того, как оттуда по просьбе ушел лагерь ромов.
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Источник: 24 Канал
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