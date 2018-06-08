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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Выпуск новостей за 22:00: Ситуация на фронте. Субботник после лагеря ромов

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 8 июня по состоянию на 22:00 – сегодня боевики открывали огонь 10 раз, а всего за прошедшие сутки обстреляли позиции украинских военных 37 раз, 4-х бойцов ранило. Киевские активисты объявили субботник в Голосеевском парке после того, как оттуда по просьбе ушел лагерь ромов.

Также в выпуске:

Наказание для Мураева за то, что он назвал Сенцова террористом.

Куриного магната Сигала задержала полиция.

Теги: Новости Киева Война на Донбассе Выпуск новостей
Источник: 24 Канал
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