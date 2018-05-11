Выпуск новостей за 22:00: Смертельное свидания в Киеве. Школьная эвакуация на Днепропетровщине
В выпуске новостей за 11 мая по состоянию на 22:00 – 19-летняя девушка упала в шахту лифта с 25 этажа недостроя во время свидания и погибла. В школе на Днепропетровщине распылили газовый баллончик, эвакуировали почти 700 человек.
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Источник: 24 Канал
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