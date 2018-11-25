Выпуск новостей за 22:00: Созыв военного кабинета из-за конфликта в Азовском море
В выпуске новостей за 25 ноября по состоянию на 22:00 – Порошенко созывает военный кабинет из-за ситуации в Азове: российские пограничники, обстреляли наши суда, которые пытались выйти из Керченского пролива.
Также в выпуске:
В Азовском море из-за агрессии России есть раненые среди наших военных.
Источник: 24 канал
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