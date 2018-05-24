Выпуск новостей за 22:00 В Карпатах открыли тоннель. Убили депутата облсовета от ВО "Батькивщина

В выпуске новостей за 24 мая по состоянию на 22:00 – в Карпатах открыли Бескидский тоннель, который теперь может ежедневно пропускать через Карпатские горы до сотни пар поездов. В центре Черкасс убили депутата облсовета от "Батькивщины" Сергея Гуру. Между ним и его бывшим охранником, сейчас предпринимателем Николаем Гончаром, в помещении офиса произошла перестрелка.

Также в выпуске: СБУ предупреждает о возможной кибератаке в Украине накануне финала Лиги Чемпионов.



Международная группа в Нидерландах установила факт российской прямой ответственности за сбитие "Боинга-777".



Почти восемь сотен футбольных фанатов уже в Киеве.