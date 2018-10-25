Выпуск новостей за 22:00: Встреча Порошенко и Лукашенко. Митинг против ректора Згуровского

В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 22:00 – президент Украины Петр Порошенко едет в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко один на один в рамках Форума регионов Беларуси и Украины. Студенты КПИ протестовали против администрации из-за холодных аудиторий и общежитий, а отдельно против ректора Михаила Згуровского, которого подозревают в коррупции.

Также в выпуске: Премия Сахарова для Олега Сенцова. Резолюция Европарламента с требованием прекратить аннексию Россией Азовского моря. Ситуация на фронте. Вспышка кори на Буковине.