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      Выпуск новостей за 22:00: Встреча Порошенко и Лукашенко. Митинг против ректора Згуровского

      Выпуск новостей 50 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 октября по состоянию на 22:00 – президент Украины Петр Порошенко едет в Беларусь, чтобы встретиться с Александром Лукашенко один на один в рамках Форума регионов Беларуси и Украины. Студенты КПИ протестовали против администрации из-за холодных аудиторий и общежитий, а отдельно против ректора Михаила Згуровского, которого подозревают в коррупции.

      Также в выпуске:

      Премия Сахарова для Олега Сенцова.

      Резолюция Европарламента с требованием прекратить аннексию Россией Азовского моря.

      Ситуация на фронте.

      Вспышка кори на Буковине.

      Теги: Выпуск новостей Петр Порошенко протесты Александр Лукашенко
      Источник: 24 канал
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      Новости за 25 октября
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