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      Выпуск новостей за 22:00: Зеленский об обысках на "1+1". Коронавирус у младенцев

      Выпуск новостей 103 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский прокомментировал обыски на канале "1+1". Президент подчеркнул, что ждет ответа, кто причастен к прослушке премьера Гончарука. В Ухане опасную инфекцию обнаружили у двух младенцев. Младшему из них было 30 часов от рождения.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Выпуск новостей
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