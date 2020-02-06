Выпуск новостей за 22:00: Зеленский об обысках на "1+1". Коронавирус у младенцев
В выпуске новостей за 6 февраля по состоянию на 22:00 – Владимир Зеленский прокомментировал обыски на канале "1+1". Президент подчеркнул, что ждет ответа, кто причастен к прослушке премьера Гончарука. В Ухане опасную инфекцию обнаружили у двух младенцев. Младшему из них было 30 часов от рождения.
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