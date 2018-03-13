Выпуск новостей за 22:00: Жестокая резня в Днепропетровской области. Увольнение Тиллерсона
Выпуск новостей 00:12, сегодня 32 Читати новину українською
В выпуске новостей за 13 марта по состоянию на 22:00 – в Днепропетровской области школьник напал с ножом на соседей: мужчина и ребенок погибли, беременная женщина в больнице. Ученик 11 класса не признает своей вины. Дональд Трамп уволил госсекретаря США Рекса Тиллерсона.
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Источник: 24 Канал
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