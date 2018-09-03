Выпуск новостей за 22:00: Журналистов осудили на семь лет заключения. Пьеса Сенцова
В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 22:00 – в Мьянме суд вынес приговор двум журналистам якобы за разглашение государственной тайны. Они расследовали в стране дело о преследовании и убийстве представителей нацменьшинства рохинджа. У персонажей пьесы нет имени, только номера, а главного героя зовут "Ноль": такой сюжет повествования Олега Сенцова, которое планируют поставить в Киеве.
Также в выпуске:
Президент внес в парламент законопроект об изменениях в Конституцию Украины.
Задержанных налоговиков, которых свозили в Киев вертолеты год назад – отпустили из-под стражи.
Частные или государственные школы – на что обращают внимание родители при выборе места обучения своего ребенка.
Источник: 24 канал
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