00:19
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
13°C
29°C 13°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    26°C 18°C
  • пятница
    23°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Варфоломей решил не пить из российского "болотца". Еще немного Соловьиного помета
Вєсті Кремля
21:45, 3 сентября
Вести.UA. Медвежьи услуги Медведчука. Шапка Гриши-молодца
Вєсті.UA
19:52, 3 сентября
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ОЛЕГ СЕНЦОВ УМЕР ИОСИФ КОБЗОН

Выпуск новостей за 22:00: Журналистов осудили на семь лет заключения. Пьеса Сенцова

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 3 сентября по состоянию на 22:00 – в Мьянме суд вынес приговор двум журналистам якобы за разглашение государственной тайны. Они расследовали в стране дело о преследовании и убийстве представителей нацменьшинства рохинджа. У персонажей пьесы нет имени, только номера, а главного героя зовут "Ноль": такой сюжет повествования Олега Сенцова, которое планируют поставить в Киеве.

Также в выпуске:

Президент внес в парламент законопроект об изменениях в Конституцию Украины.

Задержанных налоговиков, которых свозили в Киев вертолеты год назад – отпустили из-под стражи.

Частные или государственные школы – на что обращают внимание родители при выборе места обучения своего ребенка.

Теги: Олег Сенцов журналисты Выпуск новостей
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 3 сентября
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
"Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
3 сентября, 23:00 "Шанс створити правосуддя": кому необхідно подавати документи до Антикорупційного суду
Єгор Соболєв
Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
3 сентября, 22:39 Главные новости 3 сентября: крымская экобеда добралась до Херсонщины и рейс Ryanair в Украине
"Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
3 сентября, 22:00 "Русский мир" в няшной музыкальной упаковке: чем и зачем нас кормят медиа
Єлизавета Герасимюк
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
3 сентября, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
3 сентября, 20:03 Почему дорожает валюта и что следует знать, чтобы спокойно жить
Яніна Ткачук
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук