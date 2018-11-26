Выпуск новостей за 23:00: Мера пресечения пленным морякам. Пикеты под посольствами России

В выпуске новостей за 26 ноября по состоянию на 23:00 – российские СМИ сообщили, что Крымский так называемый суд 27 ноября изберет меру пресечения украинским морякам, которых накануне фактически взяли в плен. По всей стране люди вышли на акции протеста под представительства России. Активисты приносят кровавые тельняшки и бумажные кораблики, а также забросали консульство яйцами.

Также в выпуске: Россиян не пропускают в Украину из оккупированного Крыма. "Евробляхеры" не пропускают машины на границе с Польшей и требуют изменить закон о растаможивании автомобилей на иностранной регистрации.