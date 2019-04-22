Выпуск новостей за 8:00: Нарушения во время второго тура выборов. Недоступность участков
В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 8:00 – эксперты общественной сети "Опора" подвели итоги типичных нарушений второго тура выборов. Для многих украинцев выборы стали настоящим испытанием. Ведь тысячи участков расположены на вторых этажах образовательных и государственных учреждений.
Также в выпуске:
Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов.
В соцсетях украинцы благодарят действующего президента за пять лет правления.
Народные депутаты планируют принять во втором чтении закон о государственном языке.
Источник: 24 канал
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