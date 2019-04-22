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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ СЕРИЯ ТЕРАКТОВ В ШРИ-ЛАНКЕ

      Выпуск новостей за 8:00: Нарушения во время второго тура выборов. Недоступность участков

      Выпуск новостей 78 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 8:00 – эксперты общественной сети "Опора" подвели итоги типичных нарушений второго тура выборов. Для многих украинцев выборы стали настоящим испытанием. Ведь тысячи участков расположены на вторых этажах образовательных и государственных учреждений.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов.

      В соцсетях украинцы благодарят действующего президента за пять лет правления.

      Народные депутаты планируют принять во втором чтении закон о государственном языке.

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Выборы Президента 2019 Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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