Выпуск новостей за 8:00: Нарушения во время второго тура выборов. Недоступность участков

В выпуске новостей за 22 апреля по состоянию на 8:00 – эксперты общественной сети "Опора" подвели итоги типичных нарушений второго тура выборов. Для многих украинцев выборы стали настоящим испытанием. Ведь тысячи участков расположены на вторых этажах образовательных и государственных учреждений.

Также в выпуске: Владимир Зеленский одержал победу во втором туре президентских выборов. В соцсетях украинцы благодарят действующего президента за пять лет правления. Народные депутаты планируют принять во втором чтении закон о государственном языке.

Источник: 24 канал