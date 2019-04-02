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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      Выпуск новостей за 8:00: Обострение на фронте. Саммит по угрозам со стороны РФ

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 8:00 – обострение на передовой: трое военных ранены, боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Это – самый жаркий день на фронте за последнюю неделю. Главы МИД стран НАТО обсудят угрозы со стороны России, начнут завтра в Вашингтоне, саммит продлится два дня.

      Также в выпуске:

      Один из пострадавших от взрывов в Кропивницком умер в больнице.

      Сегодня Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит апелляцию украинских моряков Андрея Артеменко и Андрея Ейдера на отказ приобщить к материалам следствия резолюцию ПАСЕ.

      Западный мир одобряет выборы в Украине и отсутствие на них жестких манипуляций, в частности, об этом заявили представители стран "Большой семерки".

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе НАТО Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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