Выпуск новостей за 8:00: Обострение на фронте. Саммит по угрозам со стороны РФ

В выпуске новостей за 2 апреля по состоянию на 8:00 – обострение на передовой: трое военных ранены, боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Это – самый жаркий день на фронте за последнюю неделю. Главы МИД стран НАТО обсудят угрозы со стороны России, начнут завтра в Вашингтоне, саммит продлится два дня.

Также в выпуске: Один из пострадавших от взрывов в Кропивницком умер в больнице. Сегодня Лефортовский районный суд Москвы рассмотрит апелляцию украинских моряков Андрея Артеменко и Андрея Ейдера на отказ приобщить к материалам следствия резолюцию ПАСЕ. Западный мир одобряет выборы в Украине и отсутствие на них жестких манипуляций, в частности, об этом заявили представители стран "Большой семерки".

Источник: 24 канал