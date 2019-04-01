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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Выпуск новостей за 8:00: Ситуация на Востоке. Прекращение действия договора о дружбе с РФ

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 8: 00 – за прошедшие сутки боевики прибегли к провокации в районе населенного пункта Лебединское. Там открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сегодня прекращает действие договор о дружбе с Россией, который подписали еще в 1997 году.

      Также в выпуске:

      Владимир Зеленский сказал, что готов к дебатам с Петром Порошенко.

      Один хотел съесть бюллетень, другой – написал на нем стихотворение – такие нарушения зафиксировали на президентских выборах.

      Эксперты рассказали, какие вызовы ждут новоизбранного президента в ближайшее время и как их можно преодолеть.

      Американская торговая палата в Украине позвала в один из столичных пабов бизнес-сообщество. Они в неформальной атмосфере пообщались о первых данных экзит-полов.

      blog_ava
      Когда 1 апреля пришло раньше: день выборов президента 2019 – в шутках и приколах
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      Теги: Выборы Президента 2019 Война на Донбассе Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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