Выпуск новостей за 8:00: Ситуация на Востоке. Прекращение действия договора о дружбе с РФ

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 8: 00 – за прошедшие сутки боевики прибегли к провокации в районе населенного пункта Лебединское. Там открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Сегодня прекращает действие договор о дружбе с Россией, который подписали еще в 1997 году.

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