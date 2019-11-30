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      Выпуск новостей за 9:00: Арест Альперина. Протесты в Одессе

      Выпуск новостей 48 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 9:00 – Высший антикоррупционный суд арестовал так называемого короля контрабанды Вадима Альперина. Он должен провести за решеткой ближайшие два месяца или внести залог в размере 70 миллионов гривен. В Одессе работники мединститута вышли на акцию протеста из-за того, что им полгода не выплачивают зарплату.

      Также в выпуске:

      На Донбассе погиб украинский военный, его имя пока не разглашается. Всего за прошлые сутки боевики семь раз обстреляли позиции ВСУ.

      Крым и Apple: корпорация будет решать вопрос обозначения оккупированного полуострова после анализа специалистов.

      30 ноября 2013 года беркутовцы жестоко избили участников мирной акции протеста на Майдане.

      Скандальный нардеп-беглец Александр Онищенко возвращается в Украину: в Киев он планирует прибыть 13 декабря.

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      Теги: Новости Украины Новости Одессы Протесты Вадим Альперин Выпуск новостей
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