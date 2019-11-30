Выпуск новостей за 9:00: Арест Альперина. Протесты в Одессе

В выпуске новостей за 30 ноября по состоянию на 9:00 – Высший антикоррупционный суд арестовал так называемого короля контрабанды Вадима Альперина. Он должен провести за решеткой ближайшие два месяца или внести залог в размере 70 миллионов гривен. В Одессе работники мединститута вышли на акцию протеста из-за того, что им полгода не выплачивают зарплату.

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