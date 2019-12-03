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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ
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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮРО РАССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Выпуск новостей за 9:00: Боевики возобновили обстрелы. Суд по делу сбития самолета рейса МН-17

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 9:00 – сутки на передовой прошли без потерь, однако россияне пять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Слушания по делу MH-17 состоится девятого марта. Страны международной следственной группы, в которую входит и Украина, определили, что процесс будет происходить именно в Нидерландах.

      Также в выпуске:

      Вице-премьер Украины Кулеба отметил, что проект итогового документа Нормандского саммита уже готов. Украина не будет брать на себя никаких юридических обязательств по итогам нормандской встречи.

      Марусю Зверобой повторно вызовут на допрос в ГБР.

      На Филиппинах из-за мощного тайфуна эвакуировали около 200 тысяч человек.

      Во Львове бесплатно вакцинируют бездомных кошек.

      В Украину идет непогода: где ждать сильный снег, гололед и шквалы ветра
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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Украина – Россия АТО
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