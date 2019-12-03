Выпуск новостей за 9:00: Боевики возобновили обстрелы. Суд по делу сбития самолета рейса МН-17

В выпуске новостей за 3 декабря по состоянию на 9:00 – сутки на передовой прошли без потерь, однако россияне пять раз открывали огонь по позициям украинских военных. Слушания по делу MH-17 состоится девятого марта. Страны международной следственной группы, в которую входит и Украина, определили, что процесс будет происходить именно в Нидерландах.

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