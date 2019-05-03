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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ
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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС НОВОСТИ ОДЕССЫ

      Выпуск новостей за 9:00: Бойцы ВСУ заняли новые позиции. Мощный циклон в Индии

      Выпуск новостей 11 Читати новину українською

      В выпуске по состоянию на 9:00 – украинские воины продвинулись вперед в районе на Луганщине и заняли господствующие высоты, получив преимущество над врагом. К сожалению, успешная операция ВСУ не обошлась без раненых. В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последние четверть века. Циклон Фани уже ощутили на восточном побережье Индии, там эвакуировали почти миллион жителей.

      Также в выпуске:

      На Николаевской свалке погиб девятилетний ребенок.

      Крупный пожар произошел в американском штате Теннесси.

      "Нафтогаз" начал переговоры с Россией относительно транзита газа через Украину.

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      Теги: Война на Донбассе Война Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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