Выпуск новостей за 9:00: Бойцы ВСУ заняли новые позиции. Мощный циклон в Индии

В выпуске по состоянию на 9:00 – украинские воины продвинулись вперед в районе на Луганщине и заняли господствующие высоты, получив преимущество над врагом. К сожалению, успешная операция ВСУ не обошлась без раненых. В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последние четверть века. Циклон Фани уже ощутили на восточном побережье Индии, там эвакуировали почти миллион жителей.

Также в выпуске: На Николаевской свалке погиб девятилетний ребенок. Крупный пожар произошел в американском штате Теннесси. "Нафтогаз" начал переговоры с Россией относительно транзита газа через Украину.

Источник: 24 канал