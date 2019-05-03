Выпуск новостей за 9:00: Бойцы ВСУ заняли новые позиции. Мощный циклон в Индии
В выпуске по состоянию на 9:00 – украинские воины продвинулись вперед в районе на Луганщине и заняли господствующие высоты, получив преимущество над врагом. К сожалению, успешная операция ВСУ не обошлась без раненых. В Индии бушует один из самых мощных циклонов за последние четверть века. Циклон Фани уже ощутили на восточном побережье Индии, там эвакуировали почти миллион жителей.
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Источник: 24 канал
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