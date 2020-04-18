Выпуск новостей за 9:00: COVID-19 у командующего Нацгвардии. Контроль на въездах в Киев
В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 9:00 – положительный результат показал тест на коронавирус у командующего Нацгвардии. Николай Балан чувствует себя хорошо и заболевания у него проходит почти бессимптомно. Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до конца Пасхи. На девяти постах полицейские вместе с медиками проверяют температуру у водителей и пассажиров с 15 апреля.
Також у випуску:
Благодійники підтримують малий бізнес замовленнями у Черкасах. Вони вирішили закупити більше тисячі пасок для нужденних.
На Великодні свята у регіонах України запроваджують додаткові заборони.
Кількість жертв коронавірус у світі вже перевищила 150 тисяч.
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