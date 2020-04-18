Выпуск новостей за 9:00: COVID-19 у командующего Нацгвардии. Контроль на въездах в Киев

В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 9:00 – положительный результат показал тест на коронавирус у командующего Нацгвардии. Николай Балан чувствует себя хорошо и заболевания у него проходит почти бессимптомно. Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до конца Пасхи. На девяти постах полицейские вместе с медиками проверяют температуру у водителей и пассажиров с 15 апреля.

Також у випуску: Благодійники підтримують малий бізнес замовленнями у Черкасах. Вони вирішили закупити більше тисячі пасок для нужденних. На Великодні свята у регіонах України запроваджують додаткові заборони. Кількість жертв коронавірус у світі вже перевищила 150 тисяч.