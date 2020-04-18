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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Выпуск новостей за 9:00: COVID-19 у командующего Нацгвардии. Контроль на въездах в Киев

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 апреля по состоянию на 9:00 – положительный результат показал тест на коронавирус у командующего Нацгвардии. Николай Балан чувствует себя хорошо и заболевания у него проходит почти бессимптомно. Усиленный контроль на въездах в столицу будет действовать до конца Пасхи. На девяти постах полицейские вместе с медиками проверяют температуру у водителей и пассажиров с 15 апреля.

      Також у випуску:

      Благодійники підтримують малий бізнес замовленнями у Черкасах. Вони вирішили закупити більше тисячі пасок для нужденних.

      На Великодні свята у регіонах України запроваджують додаткові заборони.

      Кількість жертв коронавірус у світі вже перевищила 150 тисяч.

      Теги: Нацгвардія Выпуск новостей
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