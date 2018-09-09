Выпуск новостей за 9:00: ДТП с жертвами в Одессе. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 09:00 – в Одессе вечером 8 сентября случилась страшная авария: BMW влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего два человека погибло, еще пятеро получили травмы. Количество обстрелов за эти сутки уменьшилось до 25, запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли, один наш военный получил ранения.

Также в выпуске: Сирийская провинция Идлиб на грани гуманитарной катастрофы.



В Киеве в центре перекроют улицы из-за проведения беговых соревнований.