Выпуск новостей за 9:00: ДТП с жертвами в Одессе. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 9 сентября по состоянию на 09:00 – в Одессе вечером 8 сентября случилась страшная авария: BMW влетел в остановку общественного транспорта, в результате чего два человека погибло, еще пятеро получили травмы. Количество обстрелов за эти сутки уменьшилось до 25, запрещенное минскими соглашениями вооружение боевики не применяли, один наш военный получил ранения.
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Источник: 24 канал
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