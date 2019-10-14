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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 9:00: ДТП со скорой в Киеве. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 9:00 – в Киеве в результате автомобильной аварии с участием "скорой" на месте погиб водитель, позже стало известно о смерти фельдшера "скорой". Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. 21 раз боевики обстреляли позиции наших защитников за прошедшие сутки.

      Также в выпуске:

      Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах. По данным экзит-полов, "Право и справедливость" Ярослава Качиньского поддержали почти 44 процента поляков, пришедших на выборы.

      В Совете Европы раскритиковали законопроект Владимира Зеленского о судебной реформе.

      История о легендарном разведчике Руслане Пустовойте, который на войне с первых дней, который прошел горячие точки, захватил в плен восемь боевиков и едва не погиб.

      blog_ava
      14 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      3163
      Теги: Война на Донбассе Аварии и ДТП Выпуск новостей
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