Выпуск новостей за 9:00: ДТП со скорой в Киеве. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 14 октября по состоянию на 9:00 – в Киеве в результате автомобильной аварии с участием "скорой" на месте погиб водитель, позже стало известно о смерти фельдшера "скорой". Еще 5 человек получили травмы различной степени тяжести. 21 раз боевики обстреляли позиции наших защитников за прошедшие сутки.

Также в выпуске: Правящая партия Польши лидирует на парламентских выборах. По данным экзит-полов, "Право и справедливость" Ярослава Качиньского поддержали почти 44 процента поляков, пришедших на выборы. В Совете Европы раскритиковали законопроект Владимира Зеленского о судебной реформе. История о легендарном разведчике Руслане Пустовойте, который на войне с первых дней, который прошел горячие точки, захватил в плен восемь боевиков и едва не погиб.