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      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ АРСЕН АВАКОВ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
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      Выпуск новостей за 9:00: Гибель военных на фронте. Пустые пляжи в оккупированном Крыму

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 9:00 – трое военных ВСУ погибли вследствие обстрелов, столько же – ранены. В целом российские наемники 16 раз обстреляли позиции нашего войска. Местные жители в оккупированном Крыму публикуют фото из ранее популярных пляжей в Евпатории и из окрестностей Алушты, которые сейчас пустые.

      Также в выпуске:

      Украина получит от Евросоюза второй транш финансовой помощи размером в 500 миллионов евро.

      В Переяслав-Хмельницком активисты забросали здание полиции петардами и дымовыми шашками.

      Родители после развода враждуют между собой за право воспитывать общих детей.

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      Теги: Выпуск новостей Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Отдых
      Источник: 24 канал
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