Выпуск новостей за 9:00: Гибель военных на фронте. Пустые пляжи в оккупированном Крыму

В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 9:00 – трое военных ВСУ погибли вследствие обстрелов, столько же – ранены. В целом российские наемники 16 раз обстреляли позиции нашего войска. Местные жители в оккупированном Крыму публикуют фото из ранее популярных пляжей в Евпатории и из окрестностей Алушты, которые сейчас пустые.

Также в выпуске: Украина получит от Евросоюза второй транш финансовой помощи размером в 500 миллионов евро. В Переяслав-Хмельницком активисты забросали здание полиции петардами и дымовыми шашками. Родители после развода враждуют между собой за право воспитывать общих детей.

Источник: 24 канал