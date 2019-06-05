Выпуск новостей за 9:00: Гибель военных на фронте. Пустые пляжи в оккупированном Крыму
В выпуске новостей за 5 июня по состоянию на 9:00 – трое военных ВСУ погибли вследствие обстрелов, столько же – ранены. В целом российские наемники 16 раз обстреляли позиции нашего войска. Местные жители в оккупированном Крыму публикуют фото из ранее популярных пляжей в Евпатории и из окрестностей Алушты, которые сейчас пустые.
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Источник: 24 канал
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