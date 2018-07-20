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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов

Выпуск новостей 5 Читати новину українською

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 9:00 – 20 июля, во вторую годовщину смерти, в центре Киева на месте трагического происшествия неравнодушные собираются на акцию памяти журналиста Павла Шеремета. Франковец Богдан Савлюк презентовал коллекцию игрушек для взрослых из серии "Сердцееды 18+", состоящую из 9 фигурок из полимерной глины, которые очень напоминают украинских певцов.

Также в выпуске:

Путин предложил Трампу провести еще один референдум на Донбассе.

Американский еженедельник TIME для своей обложки сделал коллаж из лиц президентов США и России.

В ОБСЕ зафиксировали, что враг стягивает вооружение под оккупированный Луганск.

 

Теги: Новости Киева Выпуск новостей Новости Ивано-Франковска Павел Шеремет
Источник: 24 канал
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