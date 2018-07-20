Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов
В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 9:00 – 20 июля, во вторую годовщину смерти, в центре Киева на месте трагического происшествия неравнодушные собираются на акцию памяти журналиста Павла Шеремета. Франковец Богдан Савлюк презентовал коллекцию игрушек для взрослых из серии "Сердцееды 18+", состоящую из 9 фигурок из полимерной глины, которые очень напоминают украинских певцов.
Также в выпуске:
Путин предложил Трампу провести еще один референдум на Донбассе.
Американский еженедельник TIME для своей обложки сделал коллаж из лиц президентов США и России.
В ОБСЕ зафиксировали, что враг стягивает вооружение под оккупированный Луганск.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии