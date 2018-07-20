Выпуск новостей за 9:00: Годовщина смерти Павла Шеремета. Мини-игрушки украинских певцов

В выпуске новостей за 20 июля по состоянию на 9:00 – 20 июля, во вторую годовщину смерти, в центре Киева на месте трагического происшествия неравнодушные собираются на акцию памяти журналиста Павла Шеремета. Франковец Богдан Савлюк презентовал коллекцию игрушек для взрослых из серии "Сердцееды 18+", состоящую из 9 фигурок из полимерной глины, которые очень напоминают украинских певцов.

Также в выпуске: Путин предложил Трампу провести еще один референдум на Донбассе. Американский еженедельник TIME для своей обложки сделал коллаж из лиц президентов США и России. В ОБСЕ зафиксировали, что враг стягивает вооружение под оккупированный Луганск.