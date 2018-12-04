Выпуск новостей за 9:00: Иск Украины в суд ООН. Почтение памяти Джорджа Буша-старшего
В выпуске новостей за 4 декабря по состоянию на 9:00 – Россия не выполнила решение Европейского суда по правам человека, по которому она была обязана представить суду информацию о пленных ей моряках. Поэтому Украина готовит иск в суд ООН. В Вашингтоне проходит церемония прощания с 41 президентом США Джорджем Бушем-старшим. Дональд Трамп вместе с женой Меланией уже почтили его память
Также в выпуске:
ЕС и США планируют разработать общую позицию относительно давления на Россию из-за ее агрессии.
Россия увеличила количество военной техники вблизи границы с Украиной.
Следствие установило заказчиков и организаторов убийства Екатерины Гандзюк.
Источник: 24 канал
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