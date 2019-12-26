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      Выпуск новостей за 9:00: Избиение женщины-военнослужащего. Массовое отравление во Франции

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 9:00 – женщину-военнослужащего в Одесской области избили сослуживцы за протест против действий руководства. Во Франции прямо с праздничной службы более двух десятков человек попали на больничные койки. В церкви города Карлепон, где проходила служба, прихожане пожаловались на сильную головную боль.

      Также в выпуске:

      В Украине стартовал уже традиционный марафон писем для заключенных Кремля. Волонтеры призывают потратить 5 минут своего свободного времени на поддержку наших пленников.

      На Харьковщине следователи ГБР задержали следователя областной Нацполиции, который торговал служебной информацией.

      Под Новый год погода таки подарит украинцам праздничное настроение. По крайней мере, такое обещают синоптики и коммунальщики.

      Новогодняя музыка: песни, которые подарят праздничное настроение
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      Теги: Новости Франции Выпуск новостей Новости Одессы
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