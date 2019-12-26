Выпуск новостей за 9:00: Избиение женщины-военнослужащего. Массовое отравление во Франции

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 9:00 – женщину-военнослужащего в Одесской области избили сослуживцы за протест против действий руководства. Во Франции прямо с праздничной службы более двух десятков человек попали на больничные койки. В церкви города Карлепон, где проходила служба, прихожане пожаловались на сильную головную боль.

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