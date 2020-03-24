Выпуск новостей за 9:00: Эвакуированные украинцы из Латвии. Беспорядки в тюрьмах Колумбии
В выпуске новостей за 24 марта по состоянию на 9:00 – в Киеве в течение трех часов на вокзале стоял поезд с эвакуированными украинцами из Риги. Пассажиров проверяли на коронавирус, впрочем Covid-19 не обнаружили. В Колумбии из-за коронавируса возникли массовые беспорядки в тюрьмах. По меньшей мере 23 человека погибли и еще 83 пострадали из-за попыток побега из тюрьмы.
Також у випуску:
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Верховній Раді пропонують працювати дистанційно і голосувати по одному.
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