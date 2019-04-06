Выпуск новостей за 9:00: Книги о российско-украинской войне. Илон Маск о логотипе Tesla

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 9:00 – ветераны АТО и ООС, волонтеры, врачи и журналисты с 2014 года написали более 400 книг о русско-украинской войне. Основатель Tesla подтвердил, что логотип многомиллиардной корпорации – это нос кота.

Также в выпуске: На Общественном пообещали устроить кандидатам в президенты Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому жесткие дебаты. 6 и 7 апреля в Киеве из-за марафона перекроют часть дорог. В селе на Черкасщине люди уже пять лет живут без централизованного водоснабжения.

Источник: 24 канал