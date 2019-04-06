Выпуск новостей за 9:00: Книги о российско-украинской войне. Илон Маск о логотипе Tesla
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 9:00 – ветераны АТО и ООС, волонтеры, врачи и журналисты с 2014 года написали более 400 книг о русско-украинской войне. Основатель Tesla подтвердил, что логотип многомиллиардной корпорации – это нос кота.
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Источник: 24 канал
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