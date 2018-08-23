Выпуск новостей за 9:00: Контрабанда на Одесской таможне. Подозреваемые в нападении на Гандзюк

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 9:00 – на Одесской таможне ГФС и Генпрокуратура не могут поделить между собой контроль над товарами на миллионы долларов. Четверо подозреваемых признались в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске: В Киеве прорвало трубу с горячей водой. За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб. Сегодня Украина празднует День флага.