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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 9:00: Контрабанда на Одесской таможне. Подозреваемые в нападении на Гандзюк

Выпуск новостей 6 Читати новину українською

В выпуске новостей за 23 августа по состоянию на 9:00 – на Одесской таможне ГФС и Генпрокуратура не могут поделить между собой контроль над товарами на миллионы долларов. Четверо подозреваемых признались в нападении на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

Также в выпуске:

В Киеве прорвало трубу с горячей водой.

За минувшие сутки боевики 24 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил, один наш военный погиб.

Сегодня Украина празднует День флага.

Теги: Выпуск новостей Нападение на Екатерину Гандзюк в Херсоне Новости Одессы
Источник: 24 канал
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