Выпуск новостей за 9:00: Коронавирус в Раде. В Италии закрыли 14 провинций
В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 9:00 – коронавируса в Верховной Раде нет. Народный депутат Олег Волошин заявил, что результаты его проверки на Covid-19 – отрицательные. В Италии, где и в дальнейшем самая большая вспышка вируса в Европе, решили изолировать 14 провинций.
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