Выпуск новостей за 9:00: Коронавирус в Раде. В Италии закрыли 14 провинций

В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 9:00 – коронавируса в Верховной Раде нет. Народный депутат Олег Волошин заявил, что результаты его проверки на Covid-19 – отрицательные. В Италии, где и в дальнейшем самая большая вспышка вируса в Европе, решили изолировать 14 провинций.

Также в выпуске: Коронавирус продолжает осваивать новые страны. Первый случай заражения зафиксировали в Болгарии, Молдове, Парагвае и Мальдивах. Суд по делу сбитого самолета МН-17 продлится 5 лет. В Харькове прошли обучения для врачей, как действовать в случае вспышки коронавируса.