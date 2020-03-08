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      Выпуск новостей за 9:00: Коронавирус в Раде. В Италии закрыли 14 провинций

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 марта по состоянию на 9:00 – коронавируса в Верховной Раде нет. Народный депутат Олег Волошин заявил, что результаты его проверки на Covid-19 – отрицательные. В Италии, где и в дальнейшем самая большая вспышка вируса в Европе, решили изолировать 14 провинций.

      Также в выпуске:

      Коронавирус продолжает осваивать новые страны. Первый случай заражения зафиксировали в Болгарии, Молдове, Парагвае и Мальдивах.

      Суд по делу сбитого самолета МН-17 продлится 5 лет.

      В Харькове прошли обучения для врачей, как действовать в случае вспышки коронавируса.

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      Теги: Олег Волошин Выпуск новостей
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