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      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА КОРЬ
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      Выпуск новостей за 9:00: масштабное ДТП в Киеве. Состояние здоровья пленных моряков

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 9:00 – в центре Киева молодой человек на Audi протаранил легковушку Mazda и задел еще три машины. В результате ДТП погибла одна девушка. Военнопленные моряки, которых перевели из больницы в СИЗО, пожаловались на состояние здоровья. У младшего Андрея Эйдера после ранения болят ноги, а Василий Сорока пожаловался на боли в руке.

      Также в выпуске:

      США и Евросоюз рассматривают новые санкции против России за агрессию в Керченском проливе.

      Аномальный холод в США: в стране зафиксировали уже 30 температурных рекордов.

      Российский самолет прибыл из Венесуэлы в Москву, вероятно, с золотом на борту.

      1 февраля во всех регионах Украины будет тепло и без осадков, снег и мороз заменит туман.

      Теги: Выпуск новостей Аварии и ДТП Новости Киева Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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