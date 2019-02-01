Выпуск новостей за 9:00: масштабное ДТП в Киеве. Состояние здоровья пленных моряков
В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 9:00 – в центре Киева молодой человек на Audi протаранил легковушку Mazda и задел еще три машины. В результате ДТП погибла одна девушка. Военнопленные моряки, которых перевели из больницы в СИЗО, пожаловались на состояние здоровья. У младшего Андрея Эйдера после ранения болят ноги, а Василий Сорока пожаловался на боли в руке.
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Источник: 24 канал
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