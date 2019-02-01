Выпуск новостей за 9:00: масштабное ДТП в Киеве. Состояние здоровья пленных моряков

В выпуске новостей за 1 февраля по состоянию на 9:00 – в центре Киева молодой человек на Audi протаранил легковушку Mazda и задел еще три машины. В результате ДТП погибла одна девушка. Военнопленные моряки, которых перевели из больницы в СИЗО, пожаловались на состояние здоровья. У младшего Андрея Эйдера после ранения болят ноги, а Василий Сорока пожаловался на боли в руке.

Также в выпуске: США и Евросоюз рассматривают новые санкции против России за агрессию в Керченском проливе. Аномальный холод в США: в стране зафиксировали уже 30 температурных рекордов. Российский самолет прибыл из Венесуэлы в Москву, вероятно, с золотом на борту. 1 февраля во всех регионах Украины будет тепло и без осадков, снег и мороз заменит туман.