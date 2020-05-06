Выпуск новостей за 9:00: Масштабный пожар в ОАЭ. Вторая волна COVID-19
В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 9:00 – в ОАЭ горел жилой небоскреб, 12 его жителей получили травмы. Людей, потерявших жилье, разместят во временных помещениях. Пока причины возгорания не установлены. Немецкие ученые предполагают большую вероятность второй волны коронавируса COVID-19. Впрочем, как заверили в институте Роберта Коха, страна знает, как с ним бороться.
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