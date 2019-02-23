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      Выпуск новостей за 9:00: Массовое отравление в Индии. ДТП в Харькове

      Выпуск новостей 45 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 9:00 – в Индии по меньшей мере 65 человек погибло из-за отравления алкоголем, еще полсотни в больницах. Жертвами стали работники чайной плантации в штате Ассам, они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. В Харькове на одном из местных перекрестков не разминулся электротранспорт.

      Также в выпуске:

      В оккупированном Крыму беркутовцам, которые противостояли активистам Евромайдана, вручили благодарственные письма за мужество и героизм.

      В Украину прибудет 357 международных наблюдателей за президентскими выборами.

      В Карпатах погибло двое туристов, которые поднимались на гору Поп Иван.

      22 февраля российские наемники на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня.

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      Теги: Новости Украины Новости Харькова Аварии и ДТП Индия Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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