Выпуск новостей за 9:00: Массовое отравление в Индии. ДТП в Харькове
В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 9:00 – в Индии по меньшей мере 65 человек погибло из-за отравления алкоголем, еще полсотни в больницах. Жертвами стали работники чайной плантации в штате Ассам, они употребляли некачественный ликер, в составе которого был метанол. В Харькове на одном из местных перекрестков не разминулся электротранспорт.
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Источник: 24 канал
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