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      Выпуск новостей за 9:00: Массовые протесты во Франции. День Вооруженных сил Украины

      Выпуск новостей 3 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 9:00 – на улицах Франции почти 800 тысяч протестующих. Люди выступают против пенсионной реформы Макрона, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет, а также лишение пенсионных привилегий для некоторых профессий. День Вооруженных сил сегодня отмечают в Украине. Украинский войскам сегодня исполняется 28 лет.

      Также в выпуске:

      В Николаеве на одной из автозаправок машины, работающие на бензине, заправили дизелем и наоборот.

      Количество погибших при взрыве дома в Польше увеличилось.

      Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский встретился с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

      В Украине отмечают День Вооруженных Сил: мы – в десятке самых мощных армий Европы
      сегодня
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      Теги: Вооруженные силы Украины Новости Франции Выпуск новостей
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