Выпуск новостей за 9:00: Массовые протесты во Франции. День Вооруженных сил Украины

В выпуске новостей за 6 декабря по состоянию на 9:00 – на улицах Франции почти 800 тысяч протестующих. Люди выступают против пенсионной реформы Макрона, которая предусматривает повышение пенсионного возраста до 64 лет, а также лишение пенсионных привилегий для некоторых профессий. День Вооруженных сил сегодня отмечают в Украине. Украинский войскам сегодня исполняется 28 лет.

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