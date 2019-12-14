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      Выпуск новостей за 9:00: Мера пресечения Юлии Кузьменко. Швейцария заморозила активы Януковича

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 декабря по состоянию на 9:00 – волонтера и военного медика Юлию Кузьменко Печерский райсуд Киева отправил под стражу до 8 февраля 2020 года. Швейцария еще на год продлила срок действия замораживания активов Виктора Януковича и лиц из его окружения.

      Также в выпуске:

      Скандал на Тернопольщине Там священники самовольно продают церковную недвижимость. На продажу пошли памятники архитектуры и даже монастыри, а в церковную казну не попало ни копейки.

      Журналисту телеканала НТВ Сергею Савину не удалось попасть в Украину. Наши пограничники в аэропорту Борисполь не пустили только его, ибо в свое время наведывался на временно оккупированную территорию.

      Когда заработают кредиты для бизнеса, которые анонсировал Зеленский
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      Теги: Виктор Янукович Убийство Павла Шеремета Выпуск новостей Швейцария
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