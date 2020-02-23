Выпуск новостей за 9:00: На Украину надвигаются два циклона. Тенизация работы в "Слуге народа"

В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 9:00 – в Украине на несколько дней ухудшится погода. К нам идут сразу два циклона – Ксантипп и Юлия. В партии "Слуга народа" официально никто не работает. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины. В организации говорят, что "слуги" потратили почти 500 миллионов гривен, однако из них ни одной гривны на заработную плату.

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Победителем национального отбора Евровидения стала группа Go_A. Все члены жюри поставили максимальный балл группе. Так же проголосовали и зрители.