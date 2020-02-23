11:03
23 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поднимает рейтинг выступлениями. Главное зло для россиян
      Вєсті Кремля
      16:14, 22 февраля
      Вести.UA. Жир: Экстрасенсы спасут от коронавируса. Путинские байки
      Вєсті.UA
      17:39, 22 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      НОВЫЕ САНЖАРЫ СМЕРТЬ СЕРГЕЯ СТАРИЦКОГО ЕВРОВИДЕНИЕ 2020

      Выпуск новостей за 9:00: На Украину надвигаются два циклона. Тенизация работы в "Слуге народа"

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 23 февраля по состоянию на 9:00 – в Украине на несколько дней ухудшится погода. К нам идут сразу два циклона – Ксантипп и Юлия. В партии "Слуга народа" официально никто не работает. Об этом сообщили в Комитете избирателей Украины. В организации говорят, что "слуги" потратили почти 500 миллионов гривен, однако из них ни одной гривны на заработную плату.

      Также в выпуске:

      Продолжается шестой год войны с Россией. Обе страны постоянно расширяют взаимные санкции на ввоз товаров. Однако, на прилавках наших магазинов все еще можно найти товары из страны-агрессора.

      На Львовщине люди развивают туристическую инфраструктуру за средства Евросоюза. 14 сел одной из ОТГ получили грант почти миллион евро на экономическое развитие.

      Победителем национального отбора Евровидения стала группа Go_A. Все члены жюри поставили максимальный балл группе. Так же проголосовали и зрители.

      23 февраля: скрытый позор Советского Союза
      сегодня
      Теги: Слуга народа Стихийный бедствия Выпуск новостей
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:23 Есть идея: истории украинцев, которые нашли деньги для бизнеса
      Юлія Поскробок
      сегодня , 08:40 Как мотивировать себя к действиям?
      Ярослава Гресь
      11 февраля , 15:30 Как не получить ожоги и что делать, если это произошло
      сегодня , 08:02 Украинцы в Польше: сколько зарабатывают и тратят и где ищут работу
      Юлія Поскробок
      сегодня , 07:45 Фьюри техническим нокаутом победил Уайлдера и стал новым чемпионом WBC: видео боя
      Михайло Гема
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук