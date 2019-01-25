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      Выпуск новостей за 9:00: нападение на журналистов в Киеве. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей 2 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 9:00 – неизвестные лица напали на съемочную группу портала "Стоп коррупции". По словам координатора проекта Романа Бочкала, журналисты фиксировали на видео незаконную добычу песка на Выдубичах и встретили вооруженных молодчиков. Враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, провоцируя огневой контакт. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

      Также в выпуске:

      Пожар случился в ресторане турецкой кухни на Подоле в Киеве.

      Девушка заблудилась в лесу и замерзла насмерть, не дойдя домой несколько километров.

      В Украине – морозная погода, синоптики предупредили об угрозе лавин в Карпатах.

      Адвокаты Януковича заявили, что будут обжаловать приговор суда.

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      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Выпуск новостей Новости Киева Журналисты
      Источник: 24 канал
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