Выпуск новостей за 9:00: нападение на журналистов в Киеве. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 9:00 – неизвестные лица напали на съемочную группу портала "Стоп коррупции". По словам координатора проекта Романа Бочкала, журналисты фиксировали на видео незаконную добычу песка на Выдубичах и встретили вооруженных молодчиков. Враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, провоцируя огневой контакт. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.
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