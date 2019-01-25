Выпуск новостей за 9:00: нападение на журналистов в Киеве. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 25 января по состоянию на 9:00 – неизвестные лица напали на съемочную группу портала "Стоп коррупции". По словам координатора проекта Романа Бочкала, журналисты фиксировали на видео незаконную добычу песка на Выдубичах и встретили вооруженных молодчиков. Враг 9 раз открывал огонь по позициям ВСУ, провоцируя огневой контакт. К счастью, никто из украинских военных не пострадал.

Также в выпуске: Пожар случился в ресторане турецкой кухни на Подоле в Киеве. Девушка заблудилась в лесу и замерзла насмерть, не дойдя домой несколько километров. В Украине – морозная погода, синоптики предупредили об угрозе лавин в Карпатах. Адвокаты Януковича заявили, что будут обжаловать приговор суда. В США готовятся ввести чрезвычайное положение на границе с Мексикой.