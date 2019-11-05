Выпуск новостей за 9:00: Несовершеннолетняя исчезла в Киевской области. Обстрелы на фронте
В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 9:00 – в столице и области ищут пропавшую девушку-подростка. Накануне утром в селе Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинского района, Ирина Семенова ушла из дома и не вернулась. На фронте снова горячо, ведь количество обстрелов растет. Это зафиксировали и представители ОБСЕ.
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