Выпуск новостей за 9:00: Несовершеннолетняя исчезла в Киевской области. Обстрелы на фронте

В выпуске новостей за 5 ноября по состоянию на 9:00 – в столице и области ищут пропавшую девушку-подростка. Накануне утром в селе Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинского района, Ирина Семенова ушла из дома и не вернулась. На фронте снова горячо, ведь количество обстрелов растет. Это зафиксировали и представители ОБСЕ.

Также в выпуске: Разведение сил на участке Петровское перенесли из-за обстрелов. В центре Ровно сгорел ресторан. Зарплата учителям вырастет в следующем году, но не так как обещали.